Царство бактерий тело состоит из нитей-мицелия, образует симбиоз-грибокорень? (+) или (-)

Биология
Царство бактерий тело состоит из нитей-мицелия, образует симбиоз-грибокорень? (+) или (-)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чушь какая, царство грибов должно быть
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