На основе анализа климатических карт материков Земли приведите доводы в пользу у??верждения "Южная Америка-самый влажный материк"

География
На основе анализа климатических карт материков Земли приведите доводы в пользу у??верждения "Южная Америка-самый влажный материк"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Южная Америка - самый влажный материк. Эта особенность климата объясняется совокупным действием климатообразующих факторов.
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