За 3 часа 30 минут катер проходит по течению реки 140 км, а против течения реки 50 2\5км за 1час 24 минуты. Найти собственную скорость катера и скорость течения реки.

Математика

За 3 часа 30 минут катер проходит по течению реки 140 км, а против течения реки 50 2\5км за 1час 24 минуты. Найти собственную скорость катера и скорость течения реки.

Автор: Гость