За 3 часа 30 минут катер проходит по течению реки 140 км, а против течения реки 50 2\5км за 1час 24 минуты. Найти собственную скорость катера и скорость течения реки.
Математика
За 3 часа 30 минут катер проходит по течению реки 140 км, а против течения реки 50 2\5км за 1час 24 минуты. Найти собственную скорость катера и скорость течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 часа 30 минут=3 1/2 часа 140 км:3 1/2 час=140:7/2=40 км/час (скорость по течению) (V=S:t) 1 час 24 мин=1 2/5 часа 50 2/5 км:1 2/5 час=252/5:7/5=36 км/час (скорость против течения) Vтеч.=(V1-V2):2=(40 км/час-36 км/час):2=4 км/час:2=2 км/час (скорость течения)(V1-скорость по течению, V2 - против течения) 40 км/час-2 км/час=38 км/час (собственная скорость) Ответ: собственная скорость катера равна 38 км/час, а скорость течения - 2 км/час!
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