Каким членом предложения и какой частью речи является слово поле в предложении. С??лнце осветило зеленое поле.
Русский язык
Каким членом предложения и какой частью речи является слово поле в предложении. С??лнце осветило зеленое поле.
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Дополнение - солнце осветило (что?) поле существительное
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