Как 1158 разделить на 19,3
Математика
Как 1158 разделить на 19,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На один знак надо переместить запятую, буде 11580/193=60
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