Буду благодарна, если поможете с геометрией.

Геометрия
Буду благодарна, если поможете с геометрией.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. пирамида правильная, то можно рассмотреть любой треугольник  рассмотрим треугольник SOC: СS=13,OC=1\2AC=5 => SO= корень из(13^2-5^2)=корень из (169-25)=корень из 144=12
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