1.Упростите выражение,пожалуйста,объясните и распишите все,что бы было все предел??но понятно 3n(8-2n)+(4+n)(4-n) 2.Из формулы пути S=34+2,7t

Алгебра

1.Упростите выражение,пожалуйста,объясните и распишите все,что бы было все предел??но понятно 3n(8-2n)+(4+n)(4-n) 2.Из формулы пути S=34+2,7t

Автор: Гость