1.Упростите выражение,пожалуйста,объясните и распишите все,что бы было все предел??но понятно 3n(8-2n)+(4+n)(4-n) 2.Из формулы пути S=34+2,7t
Алгебра
1.Упростите выражение,пожалуйста,объясните и распишите все,что бы было все предел??но понятно 3n(8-2n)+(4+n)(4-n) 2.Из формулы пути S=34+2,7t
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3n(8-2n)+(4+n)(4-n)=24n-6n²+16-n²=24n-7n²+16; 2. S=34+2,7t; 2,7t=S-34; t=(S-34)/2,7
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