Дана линейная функция: 1) y=2,1x+2/3 найди y,если x= -5,6; x= 1; x= -1

Гость: Гость:

У = 2,1 * (-5,6) + 2/3 у = 2,1 * 1 + 2/3 у = 2,1 * (-1) + 2/3 у = - 11,76 + 2/3 у = 2 3/30 + 2/3 у = - 2 3/30 + 20/30 у = - 11 19/25 + 2/3 у = 2 3/30 + 20/30 у = - 1 13/30 у = - 11 57/75 + 50/75 у = 2 23/30 (х=-1; у=-1 13/30) у = - 11 7/75 (х=1; у=2 23/30) (х=-5,6; у=-11 7/75) Пояснения: 1) 2,1 * (-5,6) = -11,76 = - 11 76/100 = - 11 19/25 (сократили на 4) 19/25 = (19*3)/(25*3) = 57/75 (доп.множ. 3) 2/3 = (2*25)/(3*25) = 50/75 (доп.множ.25) 2) 2,1 * 1 = 2,1 = 2 целых 1/10 1/10 = (1*3)/(10*3) = 3/30 (доп.множ. 3) 2/3 = (2*10)/(3*10) = 20/30 (доп.множ. 10) 3) 2,1 * (-1) = -2,1 = - 2 целых 1/10 = - 2 целых 3/30 - 2 3/30 + 20/30 = - (2 3/30 - 20/30) = - (1 33/30 - 20/30) = - 1 13/30