Почему верховники пригласили на престол Анну Иоановну Какие условия ей были пред??явлены

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После смерти императора Петра II в конце января 1730 года Верховный тайный совет по предложению князей Дмитрия Голицына и Василия Долгорукова избрал Анну Иоанновну, как старейшую в роде Романовых, на российский престол на условиях ограничения власти. Согласно доставленным в Митаву и подписанным 6 февраля (25 января по старому стилю) 1730 года "кондициям" или "пунктам", Анна Иоанновна должна была заботиться о распространении в России православия, обещала не вступать в брак, не назначать по своему усмотрению наследника престола и сохранить Верховный тайный совет. Без его согласия императрица не имела права объявлять войну и заключать мир, облагать своих подданных новыми налогами, повышать в чины служащих как в военной, так и в гражданской службе, раздавать придворные должности и производить государственные расходы.