Решить уравнение: x в степени "-0,5" умножить на х в степени "2,5"=9?
Алгебра
Решить уравнение: x в степени "-0,5" умножить на х в степени "2,5"=9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решить уравнение:x в степени "-0,5" умножить на х в степени "2,5"=9? x ∧(-0,5)·( х ∧2,5)=9 х∧(-0,5+2,5)=9 х∧(2)=9 х²=9 ⇔1) х= - 3 2) х= 3
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