Решить уравнение: x в степени "-0,5" умножить на х в степени "2,5"=9?

Алгебра
Решить уравнение: x в степени "-0,5" умножить на х в степени "2,5"=9?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решить уравнение:x в степени "-0,5" умножить на х в степени "2,5"=9? x ∧(-0,5)·( х ∧2,5)=9 х∧(-0,5+2,5)=9     х∧(2)=9    х²=9    ⇔1) х= - 3    2) х= 3 
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