Согласно Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 г. между Россией и Османской империей Выберите один или более ответов: a. Турция признавала покровительство России. b. Россия установила контроль над проливами Босфор и Да...

История
Согласно Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 г. между Россией и Османской империей Выберите один или более ответов: a. Турция признавала покровительство России. b. Россия установила контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. c. Россия получила право на беспрепятственный проход своего флота через проливы в Средиземное море. d. Турция признала независимость Крымского ханства. e. К России были присоединены крепости Керчь и Еникале на Азовском море.
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Согласно Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 г. c. Россия получила право на беспрепятственный проход своего флота через проливы в Средиземное море. d. Турция признала независимость Крымского ханства. e. К России были присоединены крепости Керчь и Еникале на Азовском море.
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