Номер 2 очень надо ( заранее спасибо)

Окружающий мир
Номер 2 очень надо ( заранее спасибо)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1(крючок)- озеро ПРОИЗВОДИТЕЛЬ(НАВЕРНОЕ) 2(щука)-озеро ПР.(НАВЕРНОЕ) 3(дятел)- лес (ПОТРЕБИТЕЛЬ) 4(паук)- луг(наверное) ПРОИЗВОДИТЕЛЬ(НАВЕРНОЕ) 5(комар)-лес, луг РАЗРУШИТЕЛЬ НАВЕРН 6-болото 7-болото 8-луг(наверное) 9-луг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какую роль имеют голосеменные в природе и жизни человека?
Ответить
Химия
Хімічне рівняння а).AL(OH)3+HCE= б).P2O5+H2O= в).KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 г).SO2+O2 д).Na+H2O=
Ответить
Окружающий мир
Иван проводил наблюдения за появлением плесени на кусочках хлеба. Он взял два оди??аковых кусочка и положил их во влажные полиэтиленовые пакеты. Од...
Ответить
Математика
Помогите срочно решить,номер 930 3,4 !!!!!Буду благодарен
Ответить
Математика
В первый день автотурист проехал 120км, что состоят 0,8 пути, который он проехал во второй день. сколько километров проехал автотурист за два дня
Ответить