Номер 2 очень надо ( заранее спасибо)
Окружающий мир
Номер 2 очень надо ( заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1(крючок)- озеро ПРОИЗВОДИТЕЛЬ(НАВЕРНОЕ) 2(щука)-озеро ПР.(НАВЕРНОЕ) 3(дятел)- лес (ПОТРЕБИТЕЛЬ) 4(паук)- луг(наверное) ПРОИЗВОДИТЕЛЬ(НАВЕРНОЕ) 5(комар)-лес, луг РАЗРУШИТЕЛЬ НАВЕРН 6-болото 7-болото 8-луг(наверное) 9-луг
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