В первый день автотурист проехал 120км, что состоят 0,8 пути, который он проехал во второй день. сколько километров проехал автотурист за два дня
Математика
В первый день автотурист проехал 120км, что состоят 0,8 пути, который он проехал во второй день. сколько километров проехал автотурист за два дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120:0,8= 150км-прошел за второй день.0.8*100=80%2)120:80*100=150 км он проехал во 2 день 2)120+150=270км проехал автотурист за два дняОтвет:270 км.
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