В первый день автотурист проехал 120км, что состоят 0,8 пути, который он проехал во второй день. сколько километров проехал автотурист за два дня

Математика

В первый день автотурист проехал 120км, что состоят 0,8 пути, который он проехал во второй день. сколько километров проехал автотурист за два дня

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