Синонім до фрази дуже швідко!

Українська мова
Синонім до фрази дуже швідко!
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Автор: Гость
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Гость:
Швидко - квапливо,нашвидкоруч,поспіхом
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