Лодка проплывет за 3 часа по течению такое же расстояние, какое за 4 часа против течения. Найдите расстояние, которое проплывет вниз по течению, если собственная скорость лодки 14 км/ч.
Алгебра
Лодка проплывет за 3 часа по течению такое же расстояние, какое за 4 часа против течения. Найдите расстояние, которое проплывет вниз по течению, если собственная скорость лодки 14 км/ч.
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