Лодка проплывет за 3 часа по течению такое же расстояние, какое за 4 часа против течения. Найдите расстояние, которое проплывет вниз по течению, если собственная скорость лодки 14 км/ч.

Алгебра

Лодка проплывет за 3 часа по течению такое же расстояние, какое за 4 часа против течения. Найдите расстояние, которое проплывет вниз по течению, если собственная скорость лодки 14 км/ч.

Автор: Гость