Написать мини рассказ "Настоящие друзья" о дружбе двух мальчиков

Литература
Написать мини рассказ "Настоящие друзья" о дружбе двух мальчиков
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Гость:
У меняестьдрузья . - заглавие.
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