Ребята помогите Пожалуйста. Прошу. Рівняння 1. а) 3(х-4)-8(3+5х)=1. б) 0.5(4х-5)-1.6(5х-6)=43.1. 2.Розв'яжіть, якщо х=-5, у=0.8; 2(5х-4у)-3(4х-у) 3. Опустіть дужки и зведіть подібні доданки. а)3/11(55х-66у)-1.2(1/6х+5у)...
Математика
Ребята помогите Пожалуйста. Прошу. Рівняння 1. а) 3(х-4)-8(3+5х)=1. б) 0.5(4х-5)-1.6(5х-6)=43.1. 2.Розв'яжіть, якщо х=-5, у=0.8; 2(5х-4у)-3(4х-у) 3. Опустіть дужки и зведіть подібні доданки. а)3/11(55х-66у)-1.2(1/6х+5у) б)4.2(1.5а-0.5)-6.5(1/13а+0.2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.a)3(x-4)-8(3+5x)=0 3x-12-24-40x=0 -37x=36 x=-36/37 б)0,5(4x-5)-1,6(5x-6)=43,1 2x-2,5-8x+9,6=43,1 -6x=36 x=-6 2. 2(5x-4y)-3(4x-y)=10x-8y-12x+3y=-2x-5y x=-5; y=0,8 -2*(-5)-5*0,8=10-4=6 3.a)3/11(55x-66y)-1,2(6x+5y)=15x-18y-7,2x-6y=9x-25,2y б) 4,2(1,5a-0,5)-6,5(1/13a+0,2)=6,3a-2,1-0,5a-0,13=5,8a-2,23
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