Образуйте и запишите формы подчёркнутого предложения Растут они в несколько рядов
Русский язык
Образуйте и запишите формы подчёркнутого предложения Растут они в несколько рядов
Ответ(ы) на вопрос:
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Она- подлеж. Растут-гл. В-предлог Несколько-наречье Рядов-обстоятельство
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