Один насос работал 12 мин , а другой такой же насос - 18 мин , причём второй накачал на 30 ведер больше , чем первый . Сколько вёдер воды накачал каждый насос?

Математика
Один насос работал 12 мин , а другой такой же насос - 18 мин , причём второй накачал на 30 ведер больше , чем первый . Сколько вёдер воды накачал каждый насос?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18-12=6(м) разница во времени  2) 30:6=5 (в) в минуту качают насосы 3) 5*12=60(в) накачал первый 4) 5*18=90(в) накачал второй насос Ответ: 60 и 90 ведер
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