Один насос работал 12 мин , а другой такой же насос - 18 мин , причём второй накачал на 30 ведер больше , чем первый . Сколько вёдер воды накачал каждый насос?

Математика

Один насос работал 12 мин , а другой такой же насос - 18 мин , причём второй накачал на 30 ведер больше , чем первый . Сколько вёдер воды накачал каждый насос?

Автор: Гость