Сколько кругов кровообращения у пауков?

Биология
Сколько кругов кровообращения у пауков?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них незамкнутая кровеносная система, поэтому нет ни одного круга кровообращения. Круги кровообращения появляются у позвоночных животных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Люди помогите пожалуйста если в некоторой десятичной дроби перенести запятую влево через один знак , то она уменьшится на 38,07 найдите эту дробь
Ответить
Английский язык
It is too hot. Other planets which are further from the sun are too cold. Mars has icecaps and volcanoes, wind and clouds. Once it had water, but...
Ответить
Математика
Вычислить: 64^2/3×4^1/2×(8^0)^-3
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста, буду благодарна
Ответить
Другие предметы
Какие качества необходимо воспитывать в себе, чтобы повысить психологическую уравновешенность??
Ответить