Сколько кругов кровообращения у пауков?
Биология
Сколько кругов кровообращения у пауков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них незамкнутая кровеносная система, поэтому нет ни одного круга кровообращения. Круги кровообращения появляются у позвоночных животных.
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