Какие качества необходимо воспитывать в себе, чтобы повысить психологическую уравновешенность??

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Какие качества необходимо воспитывать в себе, чтобы повысить психологическую уравновешенность??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего устойчивость нужно иметь, а также перестать обращать внимание на мнение окружающих, не слишком чувствительно на это реагировать
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