Люди помогите пожалуйста если в некоторой десятичной дроби перенести запятую влево через один знак , то она уменьшится на 38,07 найдите эту дробь

Математика
Люди помогите пожалуйста если в некоторой десятичной дроби перенести запятую влево через один знак , то она уменьшится на 38,07 найдите эту дробь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - искомое число , из условия задачи имеем : х - х/10 = 38,07 0,9х = 38,7 х = 38,07/0,9 х = 42,3 Проверка : 42,3 - 4,23 = 38,07
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