Люди помогите пожалуйста если в некоторой десятичной дроби перенести запятую влево через один знак , то она уменьшится на 38,07 найдите эту дробь

Математика

Люди помогите пожалуйста если в некоторой десятичной дроби перенести запятую влево через один знак , то она уменьшится на 38,07 найдите эту дробь

Автор: Гость