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Вычислить: 64^2/3×4^1/2×(8^0)^-3
Математика
Вычислить: 64^2/3×4^1/2×(8^0)^-3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64²/³*4¹/²*(8⁰)⁻³=³√64²*√4*1⁻³=16*2*1=32
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