Таня, Оля и Катя -сёстры. Тане и Оле вместе 5 лет, а сумма лет Оли и Кати составляет 7 ??ет. Оля самая младшая в семье. Сколько лет каждой девочке? Запиши решение и ответ.
Математика
Таня, Оля и Катя -сёстры. Тане и Оле вместе 5 лет, а сумма лет Оли и Кати составляет 7 ??ет. Оля самая младшая в семье. Сколько лет каждой девочке? Запиши решение и ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Тане и Оле 5 лет вместе, а Оля младше, могут быть два вариантов возрастов 4+1 и 3+2. Если Тане 4 года. а Оле-1 год, то Кате 7-1=6 лет. Если Тане 3 года, а Оле 2 года, то Кате 7-2=5лет. Ответ:Тане 4 года, Оле 1 год, Кате-6лет. или Тане 3 года, Оле 2 года, Кате 5 лет.
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