С водой прореагировал кусочек натрия массой 9,2 г. Из раствора выделили при выпаривании 12 г гидроксида натрия. Какова массовая доля (%) выхода продукта реакции от теоретически возможного?
Химия
С водой прореагировал кусочек натрия массой 9,2 г. Из раствора выделили при выпаривании 12 г гидроксида натрия. Какова массовая доля (%) выхода продукта реакции от теоретически возможного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+2H2O=2NaOH+H2; M(Na)=23 г/моль; n(Na)=m(Na) / M(Na)=9,2 / 23=0,4 моль; n(NaOH)=n(Na)=0,4 моль; (по уравнению); M(NaOH)=23+16+1=40 г/моль; m(NaOH) теоретич.=n(NaOH) * M(NaOH)=0,4 * 40=16 г; W(доля выхода продукта)=m(практич.) / m(теоретич.)=12 / 16=0,75 или 75 %.
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