С водой прореагировал кусочек натрия массой 9,2 г. Из раствора выделили при выпаривании 12 г гидроксида натрия. Какова массовая доля (%) выхода продукта реакции от теоретически возможного?

Химия

С водой прореагировал кусочек натрия массой 9,2 г. Из раствора выделили при выпаривании 12 г гидроксида натрия. Какова массовая доля (%) выхода продукта реакции от теоретически возможного?

Автор: Гость