В каком(-их) варианте(-ах) выделенные слова выполняют одну и ту же синтаксическую ф??нкцию? Из города выехали НА РАССВЕТЕ. - Ты меня НА РАССВЕТЕ разбудишь… Он читал журнал, КОТОРЫЙ купил по дороге. - Он читал журнал, КОТОРЫЙ ...
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В каком(-их) варианте(-ах) выделенные слова выполняют одну и ту же синтаксическую ф??нкцию? Из города выехали НА РАССВЕТЕ. - Ты меня НА РАССВЕТЕ разбудишь… Он читал журнал, КОТОРЫЙ купил по дороге. - Он читал журнал, КОТОРЫЙ опубликовал его последнюю статью. В лесу было темно и СТРАШНО. - Без тебя мне СТРАШНО. Этот мальчик такой СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ. - СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ сразу решил бы эту задачу. Мой друг живёт в доме НАПРОТИВ. - Дом друга стоит НАПРОТИВ. Стол накрыт скатертью С БАХРОМОЙ. - Котёнок играл С БАХРОМОЙ портьеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех, кроме 4 варианта
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