Сума коренів рівняння 2x²+7x+5=0 дорівнює

Алгебра
Сума коренів рівняння 2x²+7x+5=0 дорівнює
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x^2 + 7x + 5 = 0 D = b^2 - 4ac = 49 - 40 =9 = 3^2 x1 =( - 7 + 3) / 4 = - 1 x2 = ( - 7 - 3) / 4 = - 2,5 x1 + x2 = - 1 - 2,5 = - 3,5
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