Во дворе на трёх ветках сидели 24 воробья. Когдас первой ветки перклители на втопую 4 воробья а со ввторой перелетели на третию 3 воробья то на всех ветках воробьёв оказалсь поровну сосчитай сколько воробьёв сидело на каждой ве...

Математика

Во дворе на трёх ветках сидели 24 воробья. Когдас первой ветки перклители на втопую 4 воробья а со ввторой перелетели на третию 3 воробья то на всех ветках воробьёв оказалсь поровну сосчитай сколько воробьёв сидело на каждой ветке первоначяльно

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