Во дворе на трёх ветках сидели 24 воробья. Когдас первой ветки перклители на втопую 4 воробья а со ввторой перелетели на третию 3 воробья то на всех ветках воробьёв оказалсь поровну сосчитай сколько воробьёв сидело на каждой ве...
Математика
Во дворе на трёх ветках сидели 24 воробья. Когдас первой ветки перклители на втопую 4 воробья а со ввторой перелетели на третию 3 воробья то на всех ветках воробьёв оказалсь поровну сосчитай сколько воробьёв сидело на каждой ветке первоначяльно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:3=8(в)- если бы на каждой ветке сидело поровну 2)8+4=12(в)-сидело на первой ветке 3)8-3=5(в)-сидело на третьей ветке 4)24-12-5=7(в)- сидело на второй ветке Ответ: 12 воробьев- на 1 ветке,7 воробьев- на 2 ветке,5 воробьев на 3 ветке.
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