Рассмотри диаграму.Расположился номера зерновых культур в порядке увиличения пл??щади посевов.
Окружающий мир
Рассмотри диаграму.Расположился номера зерновых культур в порядке увиличения пл??щади посевов.
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4) , 2) , 3) , 1) - порядок увеличения площади посевов
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