Помогите пожалуйста с решением уравнения 2(2 + y) = 19 – 3y
Математика
Помогите пожалуйста с решением уравнения 2(2 + y) = 19 – 3y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+2y=19-3y; 2y+3y=19-4; 5y=15; y=15/5; y=3.
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