Что больше 45^2-31^2 или 44^2-30^2?Примените рациональный способ
Алгебра
Что больше 45^2-31^2 или 44^2-30^2?Примените рациональный способ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45²-31²=(45-31)(45+31)=1064; 44²-30²=(44-30)(44+30)=1036- значит первое выражение больше
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