Сочинение на тему " ива над заглохшей рекой"

Черчение
Сочинение на тему " ива над заглохшей рекой"
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Автор: Гость
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Гость:
Под ногами шуршит опавший лист. Река становится капризной, озорной. Заманивает вглубь, вертится по бурелому, скачет по уступам огаленных берегов , бежит вниз и пропадает в густом перелеске, опаленной осенним жаром.Кто видел Иву и Реку осенью, тот знает и слышал, что они говорили друг другу.- Я вспоминаю летние Солнышко, как приятно оно ласкает мои листочки! - сказала Ива.-А я думаю о будующей зиме, что Рыбки, жувущии в моих водах, несмогут плескаться!Пролетающая мимо птичка, услышав их разговор, задумалась: "О чем важнее думать- о себе, или о других?"

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