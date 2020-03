Напишите программу пожалуйста В последовательности натуральных чисел определи??ь сумму чисел кратных 5

Гость: Гость:

Будем считать последовательность натуральных чисел такую: 1,2,3,4 .. n-1,n Тогда программа может быть такой: var i, s, n: integer; begin write('Введите число натуральных чисел: '); readln(n); for i := 1 to n do if i mod 5 = 0 then s := s + i; writeln('Сумма кратных 5 = ', s); end.