Напишите программу пожалуйста В последовательности натуральных чисел определи??ь сумму чисел кратных 5
Информатика
Напишите программу пожалуйста В последовательности натуральных чисел определи??ь сумму чисел кратных 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем считать последовательность натуральных чисел такую: 1,2,3,4 .. n-1,n Тогда программа может быть такой: var i, s, n: integer; begin write('Введите число натуральных чисел: '); readln(n); for i := 1 to n do if i mod 5 = 0 then s := s + i; writeln('Сумма кратных 5 = ', s); end.
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