Напишите программу пожалуйста В последовательности натуральных чисел определи??ь сумму чисел кратных 5

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Напишите программу пожалуйста В последовательности натуральных чисел определи??ь сумму чисел кратных 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем считать последовательность натуральных чисел такую: 1,2,3,4 .. n-1,n Тогда программа может быть такой: var   i, s, n: integer; begin   write('Введите число натуральных чисел: ');   readln(n);   for i := 1 to n do     if i mod 5 = 0 then s := s + i;   writeln('Сумма кратных 5 = ', s); end.
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