Где гнутся над омутом лозы, Где летнее солнце печет, Летают и пляшут стрекозы, Веселый ведут хоровод. определить размер стиха
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Где гнутся над омутом лозы, Где летнее солнце печет, Летают и пляшут стрекозы, Веселый ведут хоровод. определить размер стиха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 сложный размер стихосложения с ударением на первый слог это-хорей
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