Зная что автомобиль двигался со скоростью 54 километров час и проехал 216 километро?? Ответь на вопрос Во сколько раз уменьшится длина пройденного автомобилем пути если в течение того же времени он будет ехать со скоростью в 6 ...

Математика

Зная что автомобиль двигался со скоростью 54 километров час и проехал 216 километро?? Ответь на вопрос Во сколько раз уменьшится длина пройденного автомобилем пути если в течение того же времени он будет ехать со скоростью в 6 раз меньше прежней

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