Зная что автомобиль двигался со скоростью 54 километров час и проехал 216 километро?? Ответь на вопрос Во сколько раз уменьшится длина пройденного автомобилем пути если в течение того же времени он будет ехать со скоростью в 6 ...
Математика
Зная что автомобиль двигался со скоростью 54 километров час и проехал 216 километро?? Ответь на вопрос Во сколько раз уменьшится длина пройденного автомобилем пути если в течение того же времени он будет ехать со скоростью в 6 раз меньше прежней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 216/54 = 4 часа ехал автомобиль 2. 54/6 = 9 км/ч скорость с которой он ехал вторую часть 3. 9*4 = 36 км проехал автомобиль с уменьшенной скоростью 4. 216/36 = 6 Ответ: В 6 раз уменьшится длина пройденного пути, при уменьшении скорости в 6 раз
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