Провідміняти числівники 857 та мільйон срочно надо

Гость: Гость:

Н. вісімсот п`ятдесят сім Р. восьмисот п`ятдесяти семи Д. восьмистам п`ятдесяти (п`ятдесятьом) семи Зн. вісімсот п`ятдесят ( п`ятдесятьох) сім Ор. вісьмомастами п`ятдесятьма (п`ятдесятьома) сімома М. на восьмистах п`ятдесяти сімох(семи) Н. мільйон Р. мільйона Д. мільйону З. мільйон, мільйона О. мільйоном М. (на) мільйоні