Провідміняти числівники 857 та мільйон срочно надо

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Провідміняти числівники 857 та мільйон срочно надо
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Автор: Гость
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Гость:
Н. вісімсот п`ятдесят сім Р. восьмисот п`ятдесяти семи Д. восьмистам п`ятдесяти (п`ятдесятьом) семи Зн. вісімсот   п`ятдесят ( п`ятдесятьох) сім Ор. вісьмомастами   п`ятдесятьма (п`ятдесятьома)  сімома М. на восьмистах  п`ятдесяти  сімох(семи) Н. мільйон Р. мільйона Д. мільйону З. мільйон, мільйона О. мільйоном М. (на) мільйоні
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