Задача помогите её решить. На сколько надо увеличить число 3000 , чтобы получить пр??изведение двух множителей , первый из которых - наибольшее двухзначное число а второй в 3 раза меньше первого? Ребят помогите решить (запиши...

Математика

Задача помогите её решить. На сколько надо увеличить число 3000 , чтобы получить пр??изведение двух множителей , первый из которых - наибольшее двухзначное число а второй в 3 раза меньше первого? Ребят помогите решить (запишите решение и действия пожалуйста) награда 20 баллов.

Автор: Гость