Задача помогите её решить. На сколько надо увеличить число 3000 , чтобы получить пр??изведение двух множителей , первый из которых - наибольшее двухзначное число а второй в 3 раза меньше первого? Ребят помогите решить (запиши...
Математика
Задача помогите её решить. На сколько надо увеличить число 3000 , чтобы получить пр??изведение двух множителей , первый из которых - наибольшее двухзначное число а второй в 3 раза меньше первого? Ребят помогите решить (запишите решение и действия пожалуйста) награда 20 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 99÷3=33 2) 33×99=3267 3) 3267-3000=267
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