Сравните 7/12 и 0,58(4)
Математика
Сравните 7/12 и 0,58(4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/12 = 700/1200 58/100 = 696/1200 700/1200 > 696/1200, следовательно 7/12 больше 58/100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача помогите её решить. На сколько надо увеличить число 3000 , чтобы получить пр??изведение двух множителей , первый из которых - наибольшее д...
Українська мова
Алгебра
Лодка проплывет за 3 часа по течению такое же расстояние, какое за 4 часа против течения. Найдите расстояние, которое проплывет вниз по течению, ес...
Русский язык
Где гнутся над омутом лозы, Где летнее солнце печет, Летают и пляшут стрекозы, Веселый ведут хоровод. определить размер стиха