Помогите срочно решить,номер 930 3,4 !!!!!Буду благодарен

Математика
Помогите срочно решить,номер 930 3,4 !!!!!Буду благодарен
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Гость:
3) 50*0,946=47,3 4)0,1*7,54=0,754
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