Хімічне рівняння а).AL(OH)3+HCE= б).P2O5+H2O= в).KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 г).SO2+O2 д).Na+H2O=

Химия
Хімічне рівняння а).AL(OH)3+HCE= б).P2O5+H2O= в).KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 г).SO2+O2 д).Na+H2O=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2OP2O5 + 3H2O = 2H3PO42KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O22SO2 + O2 = 2SO32Na + 2H2O =2 NaOH + H2

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