Иван проводил наблюдения за появлением плесени на кусочках хлеба.Он взял два одинаковых кусочка и положил их во влажные полиэтиленовые пакеты. Один пакет с хлебом он поместил в закрытый деревянный кухонный шкаф, а другой убрал ...

Окружающий мир

Иван проводил наблюдения за появлением плесени на кусочках хлеба.Он взял два одинаковых кусочка и положил их во влажные полиэтиленовые пакеты. Один пакет с хлебом он поместил в закрытый деревянный кухонный шкаф, а другой убрал в холодильник.Через несколько дней Иван обнаружил, что сначала плесень появилась на первом кусочке,который был в шкафу,а спустя ещё некоторое время-на том, что был в холодильнике. Ответ на какой вопрос хотел получить Иван в результате своего экспиримента? 1)Зависит ли скорость прорастания плесени от температуры окружающего воздуха? 2)Зависит ли вид плесени от сорта хлеба? 3)Погибает ли плесень на кусочках хлеба от недостатка света? 4)Нужны ли свет и вода для прорастания плесени на хлебе?

Автор: Гость