Какую роль имеют голосеменные в природе и жизни человека?

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Голосеменные играют огромную роль, потому что большая часть суши, покрытой растительностью, покрыта именно голосеменными - тайга. Это основной поставщик кислорода в биосфере, корм и убежище для животных, строительные материалы, топливо, бумага, сырье для хим. пр-ти для человека.