Как ты думаешь спасла ли мышонка девочка, предложив его сделать пассажиром на кор??блике

Литература
Как ты думаешь спасла ли мышонка девочка, предложив его сделать пассажиром на кор??блике
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Автор: Гость
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Гость:
Наверно,да? это из текста или это ты сам придумал?
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