Помогите написать соченение на тему как я расту

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Помогите написать соченение на тему как я расту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например:Когда я был маленький я был такойто такой то когда я стал повзрослее я стал красивее,умнее когда мне исполнилось столько то столько то я пошёл в школу и учился на отлично (я был хорошистом или отличником в крайнем случае двоишником) дома я стал больше(кому то помогать,стал воспитание)
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