Помогите написать соченение на тему как я расту

Гость: Гость:

Ну например:Когда я был маленький я был такойто такой то когда я стал повзрослее я стал красивее,умнее когда мне исполнилось столько то столько то я пошёл в школу и учился на отлично (я был хорошистом или отличником в крайнем случае двоишником) дома я стал больше(кому то помогать,стал воспитание)