Придумай ситуаций которые иллюстрирую слова :правопорядок ,законость,милиция

Гость: Гость:

На футбольном матче присутсвовал мужчина в алкогольном опьянение. К нему подошёл сотрудник правохранительных органов и попросил удалиться со стадиона. (правопорядок) Гражданин Н. написал книгу и хочет заключить сделку с сотрудниками издательства на право издать эту книгу.(законность) В отделение милиции поступил гражданин М. за нонесённые телесные повреждения гражданину Р. Гражданин Р. написал заявление на гражданина М.(милиция)