Придумай ситуаций которые иллюстрирую слова :правопорядок ,законость,милиция

Обществознание
Придумай ситуаций которые иллюстрирую слова :правопорядок ,законость,милиция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На футбольном матче присутсвовал мужчина в алкогольном опьянение. К нему подошёл сотрудник правохранительных органов и попросил удалиться со стадиона. (правопорядок) Гражданин Н. написал книгу и хочет заключить сделку с сотрудниками издательства на право издать эту книгу.(законность) В отделение милиции поступил гражданин М. за нонесённые телесные  повреждения гражданину Р. Гражданин Р. написал заявление на гражданина М.(милиция) 

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