Одним из важнейших последствий восстания Е.И. Пугаче­ва стало Выберите один ответ: a. Проведение губернской реформы, направленной на укрепление власти на местах. b. Запрещение крепостным крестьянам жаловаться на своих хозяев...

История

Одним из важнейших последствий восстания Е.И. Пугаче­ва стало Выберите один ответ: a. Проведение губернской реформы, направленной на укрепление власти на местах. b. Запрещение крепостным крестьянам жаловаться на своих хозяев в суды; c. Создание Уложенной комиссии для принятия нового свода законов. d. Проведение секуляризации церковного землевладения.

Автор: Гость