Одним из важнейших последствий восстания Е.И. Пугаче­ва стало Выберите один ответ: a. Проведение губернской реформы, направленной на укрепление власти на местах. b. Запрещение крепостным крестьянам жаловаться на своих хозяев...

История
Одним из важнейших последствий восстания Е.И. Пугаче­ва стало Выберите один ответ: a. Проведение губернской реформы, направленной на укрепление власти на местах. b. Запрещение крепостным крестьянам жаловаться на своих хозяев в суды; c. Создание Уложенной комиссии для принятия нового свода законов. d. Проведение секуляризации церковного землевладения.
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Гость:
Проведение губернской реформы, направленной на укрепление власти на местах это было сделано что бы не допустить второго такого же восстания
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