Два поезда отправились из пунктов а и б навстречу друг другу, и встречаются на рас??тоянии 28 км от середины пути. если бы первый поезд отправился из пункта А на 45 минут раньше, то поезда встретились бы на середине пути. найди...

Алгебра

Два поезда отправились из пунктов а и б навстречу друг другу, и встречаются на рас??тоянии 28 км от середины пути. если бы первый поезд отправился из пункта А на 45 минут раньше, то поезда встретились бы на середине пути. найдите АВ и скорости поездов если скорость первого на 10 км\ч меньше скорости второго. на уроке сказали что АВ = 840 км скорость 1-го = 70 а скор 2-го = 80 и "приказали" это доказать

Автор: Гость