ДАМ БАЛЛОВ! СРОЧНО! ПОМОГИТЕ! преобразуйте в многочлен выражение: (а - 3) (а + 1) - (а + 6) в кубе

Алгебра
ДАМ БАЛЛОВ! СРОЧНО! ПОМОГИТЕ! преобразуйте в многочлен выражение: (а - 3) (а + 1) - (а + 6) в кубе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( a - 3)(a+ 1) - (a + 6)^3 = a^2 - 2a - 3 - (a^3 + 3a^2*6 +3a*36 + 6^3) = = a^2 - 2a - 3 - (a^3 + 18a^2 + 108a + 216) = a^2 - 2a - 3 - a^3 - 18a^2- - 108a - 216 = - a^3 - 17a^2 - 110a - 219
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