ДАМ БАЛЛОВ! СРОЧНО! ПОМОГИТЕ! преобразуйте в многочлен выражение: (а - 3) (а + 1) - (а + 6) в кубе

Алгебра

ДАМ БАЛЛОВ! СРОЧНО! ПОМОГИТЕ! преобразуйте в многочлен выражение: (а - 3) (а + 1) - (а + 6) в кубе

Автор: Гость