Определите грамматические признаки слова "волшебный" ________-прил. Н.ф.-_______. _________(м.р.,ж.р.,ср.р.,),________(ед.ч.,мн.ч.),_______(И.п.,Р.п. и др.),______(подл.,втор.чл.).
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Определите грамматические признаки слова "волшебный" ________-прил. Н.ф.-_______. _________(м.р.,ж.р.,ср.р.,),________(ед.ч.,мн.ч.),_______(И.п.,Р.п. и др.),______(подл.,втор.чл.).
Ответ(ы) на вопрос:
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Волшебный-прил. Н.ф.-волшебный. М.р., ед.ч, И.п. или В.п., смотря как в предложннии соит. Определение
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