Начерти прямоугольник длиной 10 сантиметров и шириной 3 сантиметра закрась одну пятую часть этого прямоугольника Определи площадь и периметр прямоугольника и площадь и периметр закрашенной части прямоугольника
Математика
Начерти прямоугольник длиной 10 сантиметров и шириной 3 сантиметра закрась одну пятую часть этого прямоугольника Определи площадь и периметр прямоугольника и площадь и периметр закрашенной части прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь равна 3 х 10=30 Периметр (3+10)х2= 26
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