Начерти прямоугольник длиной 10 сантиметров и шириной 3 сантиметра закрась одну пятую часть этого прямоугольника Определи площадь и периметр прямоугольника и площадь и периметр закрашенной части прямоугольника

Математика

Начерти прямоугольник длиной 10 сантиметров и шириной 3 сантиметра закрась одну пятую часть этого прямоугольника Определи площадь и периметр прямоугольника и площадь и периметр закрашенной части прямоугольника

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